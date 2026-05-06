Бобреневский наплавной мост в Коломне открыли для пешеходов

Движение по Бобреневскому пешеходному мосту открыли в Коломне. Об этом сообщили в среду, 6 мая, в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Движение по Бобреневскому наплавному пешеходному мосту было решено закрыть 24 марта. Такие меры приняли в связи с весенним подъемом уровня воды в Москве-реке.

Тогда стало известно, что пока ситуация не станет полностью безопасной, использовать конструкцию будет запрещено.

Работники дорожных служб в круглосуточном режими следили за уровнем воды и оценивали риски.

Показатели пришли в норму, поэтому местные жители и гости округа вновь могут пользоваться мостом.