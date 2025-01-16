Блокаднице Антонине Шевцовой отремонтируют кровлю дома в Богородском округе

Антонина Васильевна Шевцова недавно отпраздновала свое 96-летие. Она талантливый, всесторонне развитый человек и всегда готова оказать помощь нуждающимся, но на этот раз поддержка потребовалась самой жительнице.

Депутат узнал о проблеме и позвонил руководителю управляющей компании Николаю Юрьевичу Таранову. Вместе они оперативно выехали к Антонине Васильевне, чтобы осмотреть все и решить, как исправить сложившуюся ситуацию.

«Важно провести все необходимые работы в ближайшее время, чтобы Антонина Васильевна не испытывала никаких неудобств», — подчеркнул депутат Совета Олег Пушенок.

Рабочие приедут по адресу, чтобы выявить причину и устранить протекание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.