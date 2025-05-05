Блокадница из Шатуры впервые после войны посетила Петербург

Молодые парламентарии накануне годовщины освобождения Ленинграда узнали у ветеранов Великой Отечественной войны об их мечтах и пожеланиях. Людмила Михайловна Сиунова попросила фарфоровый сервиз, Надежда Михайловна Овчинникова — новый диван, а Галина Григорьевна Бабкина призналась, что давно мечтает посетить Санкт-Петербуг.

Ветеран, которая проживает в Рошале почти 50 лет, до войны была жительницей Ленинграда. Когда началась Великая Отечественная война, Галине было всего два года. Отец девочки погиб на фронте, мать и двое братьев умерли от голода. А она попала в детский дом, где через некоторое время ее нашла сестра. С тех пор Галина Григорьевна больше никогда не была в Ленинграде. Посмотреть город на Неве стало ее заветной мечтой, которую помогли исполнить члены молодежного парламента Шатуры.

Вместе с внуком Галина Григорьевна осмотрела главные достопримечательности города и посетила монумент «Родина-мать» на Пискаревском кладбище, где похоронены ее родные.