Блок онлайн-поддержки клиентов запустили на сайте расчетного центра Подмосковья

На сайте Единого расчетного центра Подмосковья запустили специализированный раздел, позволяющий жителям региона урегулировать все вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами. Это можно сделать без личного визита в клиентские офисы.

Блок, получивший название «Поддержка клиентов» с подразделом «Как получить ЖК-услуги», содержит структурированные и детальные инструкции. Материалы призваны помочь пользователям эффективно ориентироваться в цифровом пространстве, заказывать услуги удаленно, а также четко понимать последовательность необходимых действий и перечень документов.

Все желающие могут получить подробные разъяснения по широкому спектру вопросов. В частности, речь идет о возможности направить официальное обращение и получить квалифицированную консультацию.