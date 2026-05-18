Блок онлайн-поддержки клиентов запустили на сайте расчетного центра Подмосковья
На сайте Единого расчетного центра Подмосковья запустили специализированный раздел, позволяющий жителям региона урегулировать все вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами. Это можно сделать без личного визита в клиентские офисы.
Блок, получивший название «Поддержка клиентов» с подразделом «Как получить ЖК-услуги», содержит структурированные и детальные инструкции. Материалы призваны помочь пользователям эффективно ориентироваться в цифровом пространстве, заказывать услуги удаленно, а также четко понимать последовательность необходимых действий и перечень документов.
Все желающие могут получить подробные разъяснения по широкому спектру вопросов. В частности, речь идет о возможности направить официальное обращение и получить квалифицированную консультацию.
Кроме того, сервис позволяет запустить процедуры открытия, объединения или разделения лицевых счетов, а также внесения изменений в данные о собственнике или характеристиках объекта недвижимости. Доступна функция поиска утерянного платежа с его последующим возвратом, корректировка переданных показаний, а также информирование о поверке или замене индивидуального прибора учета.
Пользователи могут удаленно получить различные справки или выписки, а также оформить подписку на получение электронного платежного документа.
В случае отсутствия необходимой информации или готового алгоритма действий в представленных подсказках предусмотрен альтернативный механизм связи с расчетным центром.
Жители Подмосковья могут направить свой запрос через личный кабинет. Также существует возможность быстрой подачи обращения без прохождения процедуры регистрации — для этого предназначен специальный раздел «Отправить обращение» на официальном сайте.
Специалисты расчетного центра рассматривают поступившие запросы и предоставляют ответы в срок, не превышающий 24 часов с момента регистрации обращения.