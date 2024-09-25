Блогеров Подмосковья пригласили на конкурс публикаций с денежными премиями

Создатели контента, авторы популярных сообществ и Telegram-каналов из Подмосковья смогут побороться за денежные призы на конкурсе «Золотой пиксель». Заявки по 15 номинациям принимаются до 30 сентября.

На конкурсе представлены разные номинации для авторов, в их числе «Лучшая песня о Подмосковье», «Лучший репортаж с передовой», «Подмосковный трэвел-влог», «Лучший рилс» и другие. В фокусе внимание также популярные сообщества в социальных сетях и другие проекты.

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области отметили, что конкурсные проекты должны рассказывать о регионе, раскрывать его потенциал, создавать новый интересный образ. Это могут быть сюжеты об историческом и культурном наследии, о путешествиях, добрых делах и волонтерской работе, о многодетных семьях и успешном фермерстве. Выбор темы — за авторами.

Участвовать могут как начинающие блогеры, так и те, кто уже обзавелся армией подписчиков. Заявки принимают до 30 сентября на сайте проекта. Победители в каждой из номинаций получат денежные премии до 500 тысяч рублей.

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