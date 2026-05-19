Блогер Саша Стоун пригласил жителей Подмосковья на квест «Город пЕРемен»

Известный российский блогер Сша Стоун рассказал об уникальной серии квестов «Город пЕРемен», которые впервые пройдут в Подмосковье в Ленинском (Видном), Балашихе и Королеве.

Формат подразумевает пешеходные прогулки, участники которых разгадывают задания, зашифрованные в текстах, видео, звуках и изображениях, и ищут более 100 точек на карте.

Организаторы — «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» в Подмосковье — уверены, что игровой формат позволяет своими глазами увидеть изменения, которые произошли в городах региона по народной программе.

«Часто слышу, что молодежь сложно чем-то удивить. Но мне кажется, проблема в другом: людям просто надоели скучные форматы. Есть решение. Впервые в России „Единая Россия“ и „Молодая Гвардия“ делают городской квест в формате настоящего ралли: с заданиями, загадками, маршрутами и командной игрой», — написал Саша Стоун в своих социальных сетях.

Он также отметил, что каждая точка на маршруте квеста — это не абстрактный объект, а результат реальных обращений жителей: новые спортивные площадки, благоустроенные парки, обновленные школы и поликлиники.

«Вместо сухих цифр жители получают живой формат, где можно и время круто провести, и по-другому посмотреть на свой город», — добавил блогер.

Принять участия в квесте просто: нужно собрать команду от одного до пяти человек, чтобы в ней был минимум один взрослый старше 18 лет.

Организаторы подготовили задания на логику, внимательность и знание истории городов. Все участники получат стартовые сувениры и бонусы от партнеров, а победители — памятные значки и специальные призы.

Главное правило участия — передвижение строго пешком, без использования транспорта, велосипедов и самокатов.

Регистрация на квест уже открыта, участие бесплатное. Подробная информация, правила и форма регистрации доступны на официальном сайте проекта: gorod-peremen.ru.