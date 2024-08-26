Блочно-модульную котельную построят в поселке Менделеево в 2025 году

Коммунальную инфраструктуру капитально модернизируют в поселке Менделеево в Солнечногорске. Уполномоченный главы муниципалитета по территориальному округу Ржавки-Менделеево Любовь Игнатова встретилась с трудовым коллективом Менделеевской городской поликлиники, чтобы доложить врачам, какие работы ведутся в населенном пункте в рамках подготовки к отопительному сезону.

Сейчас в поселке меняют трубы около Менделеевской городской поликлиники. В связи с этим на встрече с медиками обсудили организацию прохода пациентов и подъезда машин, установку указателей, благоустройство территории и другие.

«С коллективом Менделеевской больницы знаем друг друга много лет. Здесь очень активные жители. Я рассказала, что делается на территории поселка. Большие работы ведутся по замене сетей теплоснабжения. Спрашивали о сроках окончания работ, гарантиях тепла и горячей воды в осенне-зимний период. Подготовку к отопительному сезону я держу на ежедневном контроле», — рассказала Любовь Игнатова.