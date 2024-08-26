Блочно-модульную котельную построят в поселке Менделеево в 2025 году
Коммунальную инфраструктуру капитально модернизируют в поселке Менделеево в Солнечногорске. Уполномоченный главы муниципалитета по территориальному округу Ржавки-Менделеево Любовь Игнатова встретилась с трудовым коллективом Менделеевской городской поликлиники, чтобы доложить врачам, какие работы ведутся в населенном пункте в рамках подготовки к отопительному сезону.
Сейчас в поселке меняют трубы около Менделеевской городской поликлиники. В связи с этим на встрече с медиками обсудили организацию прохода пациентов и подъезда машин, установку указателей, благоустройство территории и другие.
«С коллективом Менделеевской больницы знаем друг друга много лет. Здесь очень активные жители. Я рассказала, что делается на территории поселка. Большие работы ведутся по замене сетей теплоснабжения. Спрашивали о сроках окончания работ, гарантиях тепла и горячей воды в осенне-зимний период. Подготовку к отопительному сезону я держу на ежедневном контроле», — рассказала Любовь Игнатова.
Также в Менделеево реконструируют котельную 1965 года постройки, меняют сети горячего водоснабжения и центрального отопления — половину работ проведут в этом году. В 2025 году построят и запустят современную блочно-модульную котельную на 50 мегаватт, мощность которой превышает действующую котельную.
Работы ведутся в рамках государственной программы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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