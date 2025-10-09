Блочно-модульную котельную построят на улице Жарова в Ногинске

Новую блочно-модульную котельную начали возводить в Ногинске для обеспечения горячей водой и теплом местных жителей. Установка оборудования на улице Жарова состоялась в ночь с 6 на 7 октября, и этот объект станет важным элементом городской инфраструктуры.

Сейчас на строительной площадке активно ведутся работы. Специалисты устанавливают крышу, завершают монтаж внутриплощадочных сетей и обвязывают котлы, что является ключевым этапом в подготовке к запуску. После завершения этих процедур начнутся пуско-наладочные работы, а также подготовка документации для передачи объекта в «Мособлгаз» и Ростехнадзор.

Подрядная организация, которая занимается строительством, имеет успешный опыт работы, возведя более 200 котельных в Московской области и других регионах. Новая котельная будет состоять из восьми блоков, что позволит значительно модернизировать систему теплоснабжения и освободить предприятие «Прибор» от лишних нагрузок.

В этом году в Богородском округе планируется ввести в эксплуатацию еще две блочно-модульные котельные — в микрорайоне Вишняковские Дачи в Электроуглях и в Ногинске, что станет важным шагом к улучшению качества жизни местных жителей.