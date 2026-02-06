Депутат Госдумы проверил работу котельной в поселке Челюскинский в Пушкино

5 февраля депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Пахомов совместно с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, а также депутатом Московской областной Думы Михаилом Жданом посетили блочно-модульную котельную. Котельная была возведена в 2024 году в поселке Челюскинский в рамках концессионного соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго МО».

В ее составе установлены четыре водогрейных котла, работающих по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения выполнена по закрытой схеме, что обеспечивает надежную и эффективную работу оборудования.

Основным видом топлива для котельной является природный газ, что позволяет обеспечить экологичность и экономичность работы. Водоснабжение котельной осуществляется через один водопровод, что упрощает эксплуатацию и обслуживание.

Для отвода продуктов сгорания установлены две двухствольные дымовые трубы. Котельная работает полностью в автоматическом режиме, благодаря чему не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, что снижает эксплуатационные затраты и повышает надежность системы теплоснабжения.