Благоустройство зоны отдыха вблизи реки в Коломне завершится осенью

В Коломне активно продолжается преображение пляжа на реке Коломенке в современное и комфортное место отдыха. На территории площадью более пяти гектаров уже появились детская площадка, расширенная игровая зона для пляжных видов спорта, деревянные настилы и пирс.

Начальник управления градостроительной деятельности администрации округа Алексей Резников сообщил, что сейчас рабочие завершают обустройство пешеходных дорожек, устанавливают малые архитектурные формы, закрепляют детские игровые элементы и павильоны.

Напомним, что этот проект стал возможен благодаря победе Коломны во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. Реконструкция зоны отдыха проводится в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется из федерального бюджета, бюджета Московской области и средств городского округа Коломна.

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