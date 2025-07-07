Благоустройство зоны отдыха проверили в лесопарке в Чехове

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган посетил лесопарк «Губернский лес» в Чехове. Он осмотрел расположенную там зону отдыха с мангалами и зафиксировал несколько недочетов, допущенных во время благоустройства.

По словам Александра Когана, во время проектирования детских площадок неверно рассчитали нагрузку.

«В результате некоторые элементы, например, веревочного городка, уже находятся в ненадлежащем состоянии и требуют замены», — сказал депутат.

Он также выслушал мнения и предложения местных жителей и общественников, которые отметили неудачное расположение мангальной зоны.

«Мангалы расположены слишком близко к веревочному городку, и из-за розы ветров дым и запахи направляются в сторону детской площадки. Проектировщикам необходимо пересмотреть этот момент», — подчеркнул Александр Коган.

Собравшиеся также отметили неудобный вход в парк и к площадкам. Для этих целей обустроили всего одну узкую тропинку со стороны Уездной улицы. Александр Коган пообещал жителям реализовать все конструктивные пожелания.

«Их вы можете озвучить через официальные каналы обратной связи администрации муниципального округа Чехов или мою приемную. Вместе сделаем наш парк „Губернский лес“ по-настоящему комфортным и безопасным местом отдыха для всех жителей», — заключил депутат.

Отметим, что благоустройство лесопарка общей площадью 52 гектара в Чехове планируют завершить в 2025 году. Второй этап работ стартует в августе.