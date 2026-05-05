Благоустройство зоны отдыха на берегу Борисоглебского озера в Раменском парке близится к завершению
В Раменском городском парке активно продолжаются работы по благоустройству зоны отдыха на берегу Борисоглебского озера. Подрядчики работают одновременно на нескольких участках: одни бригады укладывают гранитную брусчатку для пешеходных дорожек, другие занимаются монтажом пирса из деревянных досок. Также ведется установка опор освещения.
По словам директора Раменского городского парка Анны Зима, объем выполненных общестроительных работ достиг 67 процентов.
На берегу уже обустроили смотровые площадки и городской солярий. В скором времени планируется оснащение парковых беседок, установка качелей и создание комфортной зоны отдыха в тени деревьев. Завершить благоустройство набережной Борисоглебского озера планируют к сентябрю текущего года.