Благоустройство завершилось вблизи Знаменской церкви в Подольске

В усадьбе Дубровицы в Подольске завершили работы по облагораживанию территории. Теперь здесь есть тенистый парк и безопасные лестницы, ведущие к Знаменской церкви.

Жители Подольска теперь могут отдохнуть в усадьбе на удобных скамейках, погулять по освещенным дорожкам между деревьев. Здесь завершился очередной этап благоустройства. Теперь к Знаменскому храму ведет удобная лестница со стрельчатой аркой.

«На сегодняшний день все мероприятия для того, чтобы здесь комфортно и интересно провести время, провести его в тишине, погулять, насладиться красотами Подольска, Дубровиц, храма за моей спиной — есть вся необходимая инфраструктура. Уверен, что не только для жителей Подольска, но и для наших гостей это место станет действительно комфортным и местом притяжения», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В усадьбе будут проводить театрализованные представления и фестивали народной музыки.

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