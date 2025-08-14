Благоустройство Вишняковского парка в Балашихе завершат в 2026 году

В Балашихе активно продолжается второй этап благоустройства территории Вишняковского лесопарка, который должен быть завершен в 2026 году. Этот проект направлен на создание доступной и комфортной зоны отдыха для жителей города, что делает его важным шагом в развитии городской инфраструктуры.

В парке уже установили уличное освещение и система видеонаблюдения, что значительно повысит безопасность посетителей. Рабочие закончили обустройство пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, а также зоны парковки. На прибрежной части вдоль Вишняковского пруда, появились уютные места для отдыха у воды с шезлонгами.

«Мы сейчас находимся в Вишняковском парке. Раньше этот парк принадлежал лесничеству, затем по программе губернатора был передан нашей Балашихе. Первый этап работ уже закончился. Сейчас проходит второй этап и в следующем году мы увидим здесь прекрасную зону отдыха. Мы видим, как парк зажил новой жизнью. И чувствуется, что не нанесен никакой ущерб природе. Мы очень рады, что такое место в Балашихе появилось», — сказал депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев.

Обновление восточной части лесопарка началось летом этого года и включает в себя множество работ: очистку леса, прокладывание новых дорожек и проведение необходимых коммуникаций. В ближайшее время планируется установка закладных под опоры освещения, а также создание спортивных и детских площадок, лыжной трассы, смотровой площадки со сценой и веревочного парка.

«В этом году, 12 июня, на день России, был открыт этот парк. Многие сюда приходят отдохнуть, позаниматься спортом, провести время с детьми. Мы видим, что жителям очень нравится. И когда мы разговариваем с ними, получаем слова благодарности», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Планируется, что второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка завершится уже в следующем году. Это создаст современные условия для активного и семейного отдыха, а также соединит три микрорайона Балашихи — Первомайский, Дзержинский и Салтыковку.