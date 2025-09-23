Благоустройство Вишняковского лесопарка завершат в Балашихе в 2026 году

В городском округе Балашиха активно продолжается благоустройство Вишняковского лесопарка — самого крупного лесного массива в округе. Работы ведутся в два этапа в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Лесопарк имеет богатую историю — здесь бывали известные деятели культуры, такие как Мейерхольд и Левитан. Сегодня это одна из самых популярных рекреационных зон у полумиллионного населения Балашихи. После завершения проекта в 2026 году парк не только станет современным пространством для отдыха, но и соединит две знаменитые усадьбы — Горенки и Пехра-Яковлевскую, создав новый туристический кластер.

Первый этап благоустройства уже завершен. На площади около 30 гектаров в западной части лесопарка появилась новая инфраструктура, гармонично вписанная в природный ландшафт. Благоустроена входная группа со стороны Разинского шоссе, зона вдоль Вишняковского пруда и подход к усадьбе Горенки. Для комфорта посетителей обустроены пешеходные дорожки, смотровые площадки, детские и спортивные зоны, парковка, кафе, установлены освещение и система видеонаблюдения, высажены новые деревья, кустарники и цветники. Одними из знаковых объектов стали восстановленный родник и обустроенная зона у Салтычихинского водопада для любителей спокойного отдыха.

В настоящее время стартовал второй этап работ, который охватит как западную, так и восточную часть лесопарка общей площадью 85 гектаров. Помимо спортивных и детских площадок, по просьбам жителей, здесь появятся лыжная трасса, павильоны проката, веревочный парк и площадка со сценой для проведения мероприятий.

В восточной части парка специалисты уже расчистили мелколесье, приступили к укладке оснований дорожек и прокладке инженерных систем. Выполнено 20% от общего объема работ.

Проект благоустройства Вишняковского лесопарка является частью системной работы «Единой России» по выполнению наказов избирателей. С 2017 года в Балашихе уже обновлено 28 парковых территорий. Всего в рамках Народной программы собрано и реализовывается 57 тысяч предложений от жителей города.