Благоустройство улицы Нахимова в Фрязине завершат к маю

Работы по капитальному ремонту дороги и тротуаров на улице Нахимова начались в городском округе Фрязино. Сейчас проводится демонтаж бордюрного камня.

Контролирует процесс лично начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Павел Никишин. Коммунальные службы заверили, что обновление дорожного полотна и тротуаров будет завершено в течение 20 дней, с планируемым завершением к началу мая.

«По поручению руководства каждый этап работы буду держать на личном контроле. Приносим извинения за временные неудобства», — сказал Никишин.

В этом году в Фрязино запланирован ремонт еще двух дорог. Первым участком станет проезд к кладбищу, протяженностью около 543 метров. Второй участок — улица Чкалова, участок 2, длиной примерно 453 метра, ведущий к офису Многофункционального центра.

Жители Фрязино могут предложить адреса, где также необходимо заменить асфальт, оставив обращение на портале «Добродел».