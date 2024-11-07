Благоустройство улиц после ремонта теплосетей началось в Подольске

Работы по восстановлению асфальтового покрытия после перекладки труб стартовали в микрорайоне Климовск. Благоустройство полностью завершится, когда будут позволять погодные условия.

Специалисты подготовили основание под асфальт и начали устанавливать бортовые камни у дома № 24 на проспекте 50 лет Октября. На улице Южный поселок также началась установка бордюров и восстановление тротуара, рабочие уже получили все нужные материалы. Окончание работ планируется на следующей неделе. Укладка асфальтового покрытия возле дома № 8 по улице Гайдара будет закончена 7 ноября.

В муниципалитете продолжается модернизация тепловых сетей. Для контроля за нормальным функционированием коммуникаций часть траншей пока остается открытой. Жителям города принесли извинения за доставленные неудобства.

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