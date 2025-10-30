Благоустройство участков после модернизации теплосетей начали в Дубне

Масштабный ремонт тепловых коммуникаций провели в наукограде. Подрядная организация приступила к финальным работам — подготовке к благоустройству.

Сейчас специалисты докладывают плиты на пересечении проспекта Боголюбова и улицы Попова. На улице Вернова осталось уложить новые лотки на участке длиной 78 метров. Там также приготовили к вывозу старые разбитые плиты. После этого приступят к укладке асфальта и озеленению. На участках посадят новые деревья и кусты цинерарии.

Глава Дубны Максим Тихомиров побывал на объектах и проверил, как идут подготовительные работы. Он рассказал, что подрядчик должен завершить благоустройство всех участков и снять ограждения к 15 ноября.

«Важно, что замену труб большого диаметра успели провести в срок, до отопительного сезона. Установили современное надежное оборудование, которое позволит забыть о ремонтах на этих участках», — подчеркнул Максим Тихомиров.