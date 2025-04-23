Благоустройство у памятника Подольским курсантам завершат к 1 мая

Территорию у монумента курсантам подольских артиллерийского и пехотного военных училищ приводят в порядок в преддверии 80-летия Великой Победы. Работы планируют закончить к 1 мая.

Специалисты проводят комплексное благоустройство: устанавливают новый подиум под противотанковую пушку ЗиС-2 и дополнительное освещение, меняют покрытие. В ходе работ исторический облик памятника сохранят и создадут комфортные условия для проведения традиционных памятных мероприятий.

Напомним, памятник Подольским курсантам, в октябре 1941 года оборонявшим от фашистов рубежи на юго-западных подступах к Москве, открыли 7 мая 1975 года, в канун празднования 30-летия Дня Победы, на пересечении улиц Кирова и Парковой, а также Архивного проезда.

Монумент, возвышающийся на восемь с половиной метров, изображает трех защитников: двое держат автоматы, а третий поднял левую руку. В верхней части памятника расположена звезда, а на тыльной стороне — схема боевых действий подольских курсантов. Слева на земляном бруствере установлена легендарная противотанковая пушка.