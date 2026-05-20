Благоустройство центральной части города проверили в Солнечногорске

18 мая представители администрации и жители Солнечногорска прошли пешком по центральной части города. Проверка была направлена на выявление проблем в благоустройстве и содержании общественных территорий.

Маршрут пролегал от станции «Подсолнечная» до входа в городской парк. Участники осмотрели привокзальную и Советскую площади, улицу Советскую, подземный переход через Ленинградское шоссе, а также территорию у парка. В ходе обхода фиксировались замечания по состоянию общественных пространств и городской инфраструктуры.

Особое внимание уделили площади у вокзала, пешеходной доступности, отсутствию тротуаров и разметки, а также состоянию территории у памятника Ленину и у входа в школу искусств. Отдельно рассмотрели вопросы размещения урн, состояния перехода через Ленинградское шоссе и недостроенных торговых объектов. Также зафиксировали необходимость кронирования деревьев.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов отметил, что в ходе проверки выявлено много проблемных точек.

«Выявили большое количество замечаний по прилегающей территории, которые напрямую влияют на комфортность пребывания. Пообщались с жителями, учтем все замечания и предложения в своей работе. Будем проводить по два — три таких обхода каждую неделю, чтобы привести город в порядок», — сказал он.

По словам начальника управления благоустройства и содержания территории Андрея Макаровского, подобные проверки проводятся регулярно и уже стали системной практикой в теплый сезон.