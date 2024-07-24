Благоустройство центральной части Дедовска в Истре завершено на 70%

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Продолжается обновление центральной части города Дедовск в городском округе Истра. Сейчас работы выполнены на 70%.

Уже открыты и пользуются популярностью скейт-парк и игровая площадка для детей. Сейчас облагораживают пруд в парке: устанавливают лавочки и урны, монтируют смотровую площадку у воды, укрепляют берега, укладывают плитку.

Центральную часть города модернизируют благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственного проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о значении всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды для небольших городов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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