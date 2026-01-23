Благоустройство Центрального парка Щелкова завершится к октябрю

Благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится к октябрю этого года. Там появятся новые игровые зоны, сцена, места для пикников и облагороженный пляж.

На территории парка установят детскую площадку и сцену для проведения мероприятий, обустроят прогулочную набережную, пляж, зоны для мастер-классов и аттракционов, места для выгула питомцев.

В рамках проекта создадут три пешеходных маршрута. Первый — прогулочный, который пройдет вдоль реки Клязьмы, вторым станет велодорожка, а третьим — лесной путь, ведущий к спорткомплексу.

Особое внимание уделят набережной, где появится зона для отдыха у воды с местами для сидения и прокатом лодок.

Завершить все работы планируют до октября.