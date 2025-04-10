Благоустройство центра Яхромы обсудили с жителями в Дмитровском округе

Зону для участия в конкурсе жители Яхромы выбрали из трех предложенных вариантов путем голосования. На встрече участникам предстояло определиться, какие элементы благоустройства они хотят видеть на этой территории.

Для удобства моделирования будущего облика центра Яромы жители разделились на четыре группы. В процессе обсуждения возникали споры и дискуссии, однако в итоге каждая группа представила свой проект с подробным объяснением выбора решений.

Все горожане до 20 апреля также могут принять участие в подготовке проекта и прислать свои предложения, заполнив форму. Специалисты администрации создадут единый проект и проанализируют возможность реализации предложенных идей. После этого состоится еще одна встреча с жителями Яхромы для доработки проекта.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что в случае победы на конкурсе жители получат центральную часть своего города именно такой, какой они ее себе представляют. «Только вместе мы сможем создать пространство, где будет комфортно всем», — сказал руководитель муниципалитета.