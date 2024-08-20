Тротуары отремонтировали на семи улицах Дубны

В Дубне в порядок привели тротуары на улицах Академика Балдина, Приборостроителей, Энтузиастов, Мичурина, Жолио-Кюри, Центральной, а также на территории у памятника Ил-2. Также построили новый тротуар на улице Промышленной.

Сейчас в городе продолжается благоустройство отремонтированных тротуаров. Подрядчик сделал отсыпку грунта и засеял газон по трем адресам: на улице Энтузиастов, Приборостроителей и около Ил-2.

Напомним, работы по благоустройству ведутся и на Центральной улице. Сейчас там укладывают плитку, затем установят теневые навесы, скамейки, обустроят велодорожку с освещением и видеонаблюдением, а также высадят деревья и кустарники.

«Продолжаем приводить город в порядок. На этой неделе планируется асфальтирование дороги на улице Калинина», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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