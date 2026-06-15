Благоустройство Троицкого сквера начали в Можайске

В исторической части Можайска начались масштабные работы по благоустройству Троицкого сквера. Объект расположен в самом сердце округа — у стен Можайского культурно-досугового центра на улице Московской.

Благоустройство общественного пространства проходит в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Площадь обновления составит 0,6 гектара. Подрядная организация приступила к первому этапу — демонтажу старого покрытия и малых архитектурных форм.

Зеленые насаждения останутся на своих местах: деревья уже защитили от возможных повреждений, оббив их специальными каркасами. Следом за демонтажем начнутся бетонные работы и прокладка новых сетей.

Для гостей сквера создадут современную сцену, удобную дорожно-тропиночную сеть, зоны отдыха, а центральную часть украсит водный объект. Здесь же появятся качели и скамьи, смонтируют новую систему освещения. Работы затронут не только сам сквер, но и лестницу вдоль улицы Московской, ведущую к культурно-досуговому центру.

С 16 июня 2026 года в связи с проведением работ лестница, ведущая к Можайскому культурно-досуговому центру, будет перекрыта. Обойти закрытый участок можно с другой стороны Московской улицы.