Благоустройство трех скверов, лесопарка и набережной проведут в Подольске

В текущем году в Подольске благоустроят три сквера, один лесопарк, а также завершат проекты на набережной. Такие цели сформировали, опираясь на запросы жителей. В реализации идей помогает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В 2025-м планируем еще больший объем работ, в том числе благоустроим лесопарк „Березки“, скверы Пушкина, Папирова, Спасателей, территорию на улице Юбилейной. Завершим двухгодичные проекты на набережной реки Пахры и в парке „Дубрава“, — делится глава Подольска Григорий Артамонов.

За прошлый год в Подольске комплексно обновили дворы, модернизировали детские площадки, обустроили народные тропы. Кроме того, было завершено благоустройство Певческого поля, лесопарковой зоны на улице Высотной и сквера Поколений со стелой трудовой доблести.