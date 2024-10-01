Благоустройство трех дворов завершилось в Воскресенске

Работы по благоустройству нескольких территорий закончились в городском округе Воскресенск. Были обновлены дворы домов № 40, 42 и 44 по улице Быковского в микрорайоне Фетровая фабрика.

Специалисты отремонтировали асфальтовое покрытие парковок и внутриквартальных проездов, обустроили тротуары и установили дорожные бортовые камни. Перед началом работ с жителями домов обсудили вопросы благоустройства, чтобы учесть все их предложения и замечания.

Состоянию дворовых территорий в округе уделяется большое внимание. Глава муниципалитета Алексей Малкин контролирует все работы, поскольку одной из главных задач считается создание качественной и комфортной городской среды для жителей Воскресенска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в числе приоритетных направлений остается благоустройство общественных пространств и зон отдыха региона. В 2024 году в Московской области ведутся работы на 90 объектах, а в 2025-м преобразятся еще 75 пространств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».