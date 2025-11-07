Благоустройство Травинского озера проверили в округе Пушкинский

Председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула побывал на Травинском озере и оценил, как продвигается его благоустройство. Сейчас готовность объекта достигла 85%.

Строители вышли на финальный этап: укладывают рулонный газон, монтируют деревянный настил для будущей пешеходной тропы. На площадке трудятся 44 человека, для работ задействовали три машины спецтехники.

В рамках проекта строители модернизируют уличное освещение, устанавливают 12 видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион», обновляют дорожно-тропиночную сеть, выполняют озеленение территорий, монтируют малые архитектурные формы и обустраивают детскую игровую площадку. Все работы завершат к концу ноября.

Вместе с Артемом Садулой на обход Травинского озера вышли представители администрации муниципалитета, подрядной организации и активисты «Молодой гвардии Единой России».

«Этот проект — лишь один из штрихов большой картины: наш округ постепенно, но верно преображается, становясь уютнее и комфортнее для жизни», — отметил Артем Садула.