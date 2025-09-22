Благоустройство территорий двух детских садов в Щелкове завершат в октябре

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил, как проходят работы по благоустройству уличных зон в детском саду «Яблонька». Также сейчас обновляют территории дошкольного учреждения «Малыш».

В детском саду «Яблонька» приводят в порядок спортивную площадку и 10 локаций для каждой из групп. Специалисты положат здесь безопасное современное резиновое покрытие, установят новые игровые комплексы и проведут освещение. Также уличные зоны дошкольного учреждения оснастят видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион».

Параллельно работы по благоустройству территорий выполняют и в детском саду «Малыш». Строители обновляют здесь веранды, устанавливают новые малые архитектурные формы, освещение, обустраивают навес для колясок. На прогулочных и спортивных площадках появится резиновое покрытие. Помимо этого, на территории дошкольного учреждения оборудуют спортивную и гимнастическую зоны, полосу препятствий, поставят забор и газонные ограждения.

«Постепенно планируем обновить все территории детских садов округа», — отметил руководитель муниципалитета.