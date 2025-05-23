Благоустройство территории вокруг строящейся школы начали в Зарайске

Строительство новой школы, расположенной на Московской улице, продолжается в Зарайске. Специалисты приступили к работам по благоустройству прилегающей к зданию зоны.
Строители выравнивают участок, где разместятся стадион и спортивные площадки. Одновременно продолжаются отделочные работы в здании школы. Фасад полностью застеклили и частично смонтировали двери. Ведется монтаж сцены в актовом зале, где будут проходить различные мероприятия и школьные праздники.
Особое внимание уделяют созданию условий для занятий спортом и физической активности учащихся. В школе будет оборудован по современным стандартам просторный спортивный зал, который обеспечит детям возможность заниматься различными видами спорта.
Все работы идут в высоком темпе и строго по графику. Планируется, что новая школа распахнет свои двери 1 сентября.
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