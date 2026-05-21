Благоустройство территории в Мытищах близится к завершению

В городе Мытищи на пересечении улиц Мира, Щербакова, Пролетарской и Новомытищинского проспекта активно проводится благоустройство внутридворовой территории жилых домов.

На данный момент старое дорожное покрытие снято, большая часть тротуарной плитки заменена. Бригада из более чем 15 человек продолжает работы по асфальтированию проезжей части и дополнительному озеленению. В процессе задействованы катки, экскаваторы и асфальтоукладочные машины.

После завершения благоустройства здесь появится новая детская игровая площадка и дополнительные парковочные места.

Все работы планируется закончить во второй половине июня.