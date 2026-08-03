Благоустройство территории в микрорайоне Депо завершат в Лобне в сентябре

Глава городского округа Лобня Анна Кротова посетила площадку в микрорайоне Депо, где продолжаются масштабные работы по благоустройству общественной территории. Подрядная организация уже приступила к активной фазе строительства детской зоны.

Центральным элементом нового пространства станет уникальный игровой комплекс, стилизованный под поезд, что придаст территории особую атмосферу и станет главной точкой притяжения для юных жителей. На площадке установят современное спортивное оборудование для занятий на открытом воздухе, а также обустроят дополнительную игровую зону для детей.

Специалисты также устанавливают дорожные бортовые камни, формируют выравнивающие и подстилающие слои основания, готовятся к укладке финишного асфальтобетонного покрытия. Анна Кротова отметила, что все работы идут по утвержденному графику. Завершить преображение общественной территории планируют в сентябре текущего года.

Благоустройство ведется в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».