Благоустройство вблизи озера Южное в Черноголовке вышло на финальный этап

В Черноголовке продолжается благоустройство территории вокруг озера Южное. Здесь прололижи 11 километров пешеходных дорожек и велотрассу, сделали спортивные площадки и оборудовали пляж с шезлонгами.

Благоустроили более 20 гектаров территории, проложили 11 километров пешеходных дорожек. Отдельную трассу сделали для велосипедистов — зимой она станет лыжней.

«Основное пожелание жителей было в том, чтобы озеро сохранило свою природную составляющую. Вокруг лес, и его нужно было сохранить», — говорит эксперт развития наукограда городского округа Черноголовка Илья Винников.

Территорию условно разделили на три части. Первая — это пляж с шезлонгами, раздевалками, качелями и белоснежным песком. Вторая — тенистые аллеи с почти сотней лавочек, смотровые площадки у берега и амфитеатр. Третья зона — спортивная.