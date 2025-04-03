Благоустройство территории после ремонта теплосетей началось в Реутове

На Советской улице идут активные работы по приведению территории в порядок. Работы по благоустройству проведут на всех участках, где прошла масштабная реконструкция теплосетей.

Особое внимание уделили территории школы № 3. Чтобы дети не получили травмы, убрали с поверхности трубы и выровняли землю.

«Надземные теплосети привлекали внимание молодежи и могли стать причиной травм. Сейчас у нас удобная, красивая и безопасная территория, которую можно использовать для отдыха и школьных мероприятий», — отметила директор школы № 3 Ирина Смирнова.

Директор «Хозяйственно-эксплуатационного управления» Реутова Иван Квасов рассказал, что основные этапы благоустройства включают восстановление грунта, выравнивание поверхности и подготовку к озеленению. Уже завезена песчано-глиняная смесь для устранения неровностей, а с недавнего времени началась доставка плодородного грунта. Все работы планируют завершить до 12 апреля.