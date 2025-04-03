Благоустройство территории после ремонта теплосетей началось в Реутове
На Советской улице идут активные работы по приведению территории в порядок. Работы по благоустройству проведут на всех участках, где прошла масштабная реконструкция теплосетей.
Особое внимание уделили территории школы № 3. Чтобы дети не получили травмы, убрали с поверхности трубы и выровняли землю.
«Надземные теплосети привлекали внимание молодежи и могли стать причиной травм. Сейчас у нас удобная, красивая и безопасная территория, которую можно использовать для отдыха и школьных мероприятий», — отметила директор школы № 3 Ирина Смирнова.
Директор «Хозяйственно-эксплуатационного управления» Реутова Иван Квасов рассказал, что основные этапы благоустройства включают восстановление грунта, выравнивание поверхности и подготовку к озеленению. Уже завезена песчано-глиняная смесь для устранения неровностей, а с недавнего времени началась доставка плодородного грунта. Все работы планируют завершить до 12 апреля.
Программа озеленения пройдет в рамках международной акции «Сад памяти», посвященной 80-летию Победы. При закупке саженцев учтут мнения горожан о том, какие кустарники и деревья они хотели бы видеть у себя во дворе. К празднику у Троицкого храма жители Реутова высадят 80 деревьев. Всего в 2025 году планируется посадить около 1000 растений.
Власти Реутона уже обсудили дальнейшее благоустройство городских территорий. Обустроят Каштановый сквер и парки по улицам Октябрьская, Парковая и Ленина. Обновят пешеходные дорожки и установят опоры освещения. Сейчас проходит подготовительный этап, основные работы начнутся в следующем году.