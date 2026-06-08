Благоустройство территории после модернизации ВЗУ завершат в Яхроме

Работы на водозаборном узле № 1 на улице Рабочей подходят к концу. Объект, который обеспечивает чистой водой 7,5 тысячи жителей, реконструировали при поддержке губернатора Подмосковья в рамках федеральной программы «Чистая вода».

В настоящее время подрядчик завершает уборку территории. Осталось установить ограждение на подпорной стенке и смонтировать пожарную лестницу на здании. Всю автоматику уже смонтировали и отладили, она работает четко, без сбоев — можно отслеживать все в онлайн-режиме.

Глава округа Михаил Шувалов осмотрел станцию и блок управления, а также проверил помещения для сотрудников: раздевалки, санузлы и комнату для приема пищи. Их дооборудуют, чтобы создать максимально комфортные условия. Машинист водозаборного узла Ирина Семикова, проработавшая на объекте более 28 лет, назвала перемены заметными и впечатляющими. Она поблагодарила главу и попросила передать слова признательности губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Михаил Шувалов подчеркнул, что реконструкция водозаборного узла — это не просто технические работы, а реальное улучшение качества жизни людей. Важно, чтобы жители получали только чистую питьевую воду.