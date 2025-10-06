Благоустройство территории перед ЦДК завершили в Щелкове

Еще одно общественное пространство обновили в городском округе. Теперь площадь перед Центральным дворцом культуры объединяется с благоустроенной улицей Пушкина.

На территории полностью заменили плитку, которая раньше была низкого качества, быстро изнашивалась и требовала ремонта. Теперь покрытие выполнено из современных материалов крупного формата, обладающих высокой прочностью и долговечностью.

На площади также реконструировали фонтан — установили современную дренажную систему и заменили водостоки.

Выполненные работы оценил глава городского округа Андрей Булгаков вместе с жителями Щелкова. «Это знаковое место получилось именно таким, каким мы его задумали — комфортным, безопасным и визуально привлекательным. Знаю, как много здесь играет детей. Следующим летом им точно понравится», — отметил руководитель муниципалитета.