Благоустройство территории микрорайона ЦМИС завершили в Солнечногорске

В Солнечногорске проверили результаты благоустройства в микрорайоне ЦМИС, завершенного после комплексной модернизации коммунальных сетей. Качество проведенных работ проверили первый заместитель главы округа Александр Кузьмин, уполномоченный главы Эдуард Машковцев и депутат Совета депутатов Ольга Гончар.

Ранее подрядчик выполнил ремонт на четырех участках, установил 21 новый колодец и девять пожарных гидрантов, а также благоустроил около 1,7 километра прилегающей территории.

«Особенно ценно было пообщаться с жителями. Их отзывы — главный показатель: качество водоснабжения заметно улучшилось! Давление в сети теперь стабильно держится на уровне 3,5 атмосферы вместо прежних 1,5. Это — реальный результат для комфорта людей», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Стоит отметить, что контроль за качеством работ осуществлялся на протяжении всего периода реализации проекта, включая мониторинг в зимний и весенний периоды текущего года.