Благоустройство территории кремля обсудили в Коломне
Сохранить исторический облик Коломенского кремля и сделать прогулки по его территории еще комфортнее — такую задачу ставят перед собой создатели проекта по благоустройству самого популярного пешеходного маршрута в Коломне. Глобальное обновление коснется сразу нескольких улиц — Лажечникова, Лазарева и Святителя Филарета.
Будущее благоустройство улиц обсудили с жителями округа на встрече во флигеле усадьбы Лажечникова. Главный посыл собрания — услышать мнение местных жителей, особенно тех, кто проживает на этой территории. Открытый формат обсуждений — лучший вариант понять, как видят любимый прогулочный маршрут коломенцы. Проектировщики не ошиблись. Жители поделись своими идеями, рассказали, чего не хватает исторической части города, и обозначили проблемы, которые требуют внимания.
Перед тем как приступить к созданию проекта, архитекторы несколько раз прошли по историческим улицам, чтобы изучить их особенности и определить направления дальнейшей работы.
«Безусловно, это исторический контекст. Очень зеленый и уютный город, и мы хотим своим проектом подчеркнуть эти особенности и города, и улиц, сделать эти места уютнее для жителей и для приезжих гостей», — рассказала архитектор Галина Костенко.
Во время обсуждения жители подняли вопросы освещения, озеленения и благоустройства общественных пространств. После завершения сбора предложений архитекторы приступят к созданию концепции будущего благоустройства, а уже после начнется разработка проектной документации. Обновление пешеходного маршрута на улицах Лажечникова, Лазарева и Святителя Филарета проведут в рамках подготовки к юбилею города — в следующем году Коломне исполнится 850 лет.