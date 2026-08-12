Благоустройство территории кремля обсудили в Коломне

Сохранить исторический облик Коломенского кремля и сделать прогулки по его территории еще комфортнее — такую задачу ставят перед собой создатели проекта по благоустройству самого популярного пешеходного маршрута в Коломне. Глобальное обновление коснется сразу нескольких улиц — Лажечникова, Лазарева и Святителя Филарета.

Будущее благоустройство улиц обсудили с жителями округа на встрече во флигеле усадьбы Лажечникова. Главный посыл собрания — услышать мнение местных жителей, особенно тех, кто проживает на этой территории. Открытый формат обсуждений — лучший вариант понять, как видят любимый прогулочный маршрут коломенцы. Проектировщики не ошиблись. Жители поделись своими идеями, рассказали, чего не хватает исторической части города, и обозначили проблемы, которые требуют внимания.

Перед тем как приступить к созданию проекта, архитекторы несколько раз прошли по историческим улицам, чтобы изучить их особенности и определить направления дальнейшей работы.