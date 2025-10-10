Благоустройство территории детского сада № 1 завершили в Зарайске

Масштабные работы провели во дворе дошкольного учреждения. Такое обновление не проводилось за все время существования детского сада № 1.

Дошкольному учреждению в этом году исполнилось 68 лет. И все это время сотрудники своими силами поддерживали порядок. С просьбой благоустроить территорию к главе округа Виктору Петрущенко и депутату Государственной думы Никите Чаплину весной обратились родители воспитанников.

Уже в мае у детского сада появилась тяжелая техника. Старый асфальт специалисты заменили на новый, а на площадках для прогулок уложили искусственное покрытие. Теперь двор украшают современные прогулочные площадки, соответствующие требованиям безопасности и комфорта. Благоустроить территорию помогли спонсоры.

«Всем миром мы сделали первый детский сад, и мы сегодня уже видим реакцию и родителей, и воспитателей. И самое главное, что теперь наши дети могут играть в любое время, несмотря на погоду», — отметил Виктор Петрущенко.

В следующему году в муниципалитете планируют привести в порядок территорию детского сада № 10 и дошкольного учреждения в деревне Авдеево.