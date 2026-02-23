Благоустройство территории бывшего ДК проверили в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов и депутат Мособлдумы Линара Самединова осмотрели площадку в Ленском микрорайоне. Там полным ходом идут работы на месте снесенного Дворца культуры имени Потапова.

Подрядчики уже проложили трубы для водоснабжения, канализации и электросетей. Специалисты убрали мешающие деревья и заложили металлический каркас для фундамента хозблока. Берег водоема привели в порядок, сделали щебеночное основание под пешеходные дорожки, смонтировали каркасы для площадок и залили бетон. Старые сваи и асфальт демонтировали.

«Это место не просто пустырь, а точка притяжения с богатой историей. Мы делаем все, чтобы вернуть ему жизнь и удобство для каждого жителя», — отметил Денис Семенов.

Во время осмотра чиновники встретили 80-летнего Юрия Михайловича. Пенсионер рассказал, что в 1950 году здесь планировали построить большой стадион, но тогда ограничились хоккейной коробкой. На ней тренировалась местная команда ребят 1943–1944 годов рождения.

«Эта команда стала чемпионами Московской области! В финале они обыграли знаменитый воскресенский „Химик“ со счетом 7:3», — рассказал старожил.

История вдохновила власти. Денис Семенов и Линара Самединова договорились проработать вопрос о строительстве современной хоккейной коробки уже в следующем году.

«Чтобы наши дети и подростки могли заниматься спортом в шаговой доступности, в безопасном и современном пространстве», — пояснила Линара Самединова.

Работы идут по графику. Скоро здесь появится уютное пространство для отдыха, а возможно, и для новых спортивных побед.