Благоустройство Суворовских прудов проверили в Свердловском

Комиссия побывала на территории Суворовских прудов в поселке Свердловский. Она оценила, как идет благоустройство, какие есть недочеты и как их устранить.

Участие в выезде приняли муниципальные депутаты Гузаль Данилова и Елена Нестерова, а также активная жительница рабочего поселка Анастасия Воробьева.

С представителями подрядной организации они обсудили моменты, требующие разъяснения и согласования. Повторный визит проведут в начале октября.

«В тесном взаимодействии с активными жителями мы проводим детальный осмотр и обсуждение предстоящих работ по благоустройству. Несмотря на возникшие моменты, требующие дополнительного согласования, мы уверены, что совместными усилиями мы достигнем взаимопонимания и сможем реализовать все запланированные улучшения. Мы с нетерпением ждем, когда жители округа смогут оценить результаты нашей работы уже этой осенью!» — сказала Елена Нестерова.

Отметим, что осмотр прошел в рамках «Народной программы».

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