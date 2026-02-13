Благоустройство Стахановского озера обсудили в Электрогорске

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел объезд территорий Электрогорска, проверив ход благоустройства Стахановского озера, подготовку к Масленице и состояние городского катка. Первой точкой маршрута стала зона отдыха у воды, где работы идут по графику.

На Стахановском озере завершен демонтаж, строители приступили к устройству насыпи. Как пояснил Денис Семенов, из-за снежной зимы ожидается разлив, однако подрядчик заранее вывел технику, чтобы защитить территорию от подтоплений. «Благоустройство озера планируем завершить к 30 мая, ко Дню празднования 80-летия Электрогорска. Город заслуживает достойного подарка от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева к юбилею!» — подчеркнул глава округа.

В ходе объезда обсудили расширение пешеходных проходов и вывоз снега — эти детали, по мнению главы, напрямую влияют на качество городской среды. В городском парке уже готовятся к смене сезонных декораций: в ближайшие выходные новогоднее оформление демонтируют, чтобы освободить место для новых событий.

Одним из таких ярких праздников станет Масленица. 22 февраля в воскресенье в городском парке Электрогорска развернутся широкие гулянья с блинами, играми и традиционным размахом.

Завершающей точкой маршрута стал каток на стадионе имени Классона. Денис Семенов отметил хорошее состояние льда и востребованность площадки у горожан, призвав жителей пользоваться зимними развлечениями, пока позволяет погода. «Такие объезды — не формальность, а возможность лично видеть, как живет город, и оперативно решать вопросы», — резюмировал глава округа.