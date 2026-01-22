Благоустройство Стахановского озера началось в Павлово-Посадском округе

В округе стартовали активные работы по комплексному благоустройству популярной зоны отдыха — Стахановского озера. Проект реализуется в рамках государственной программы при поддержке президента и губернатора Подмосковья.

Подрядная организация уже вышла на площадку. Первым этапом станут демонтажные работы: уборка устаревших малых архитектурных форм, демонтаж старой детской площадки, лавочек и опор освещения. Их планируется завершить до конца следующей недели, после чего начнется этап планировки территории.

Особое внимание уделяется единству стиля. Новая часть озера будет выполнена в той же концепции, что и вторая часть, благоустроенная в 2023 году. Это позволит создать гармоничное и функциональное пространство для отдыха.

Полностью завершить все работы и торжественно открыть обновленную зону планируется до 30 мая. Открытие приурочено ко Дню города Электрогорска, который в этом году отмечает 80-летний юбилей.

Благоустройство Стахановского озера — значимый шаг в развитии инфраструктуры отдыха в Московской области. Проект направлен на повышение комфорта жителей и создание современной среды для семейного отдыха, прогулок и спорта.