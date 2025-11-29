Благоустройство сквера завершилось на улице Дзержинского в Солнечногорске

В Солнечногорске завершили благоустройство сквера на улице Дзержинского. Работы стартовали в сентябре и завершились к концу ноября. За это время в округе преобразили территорию площадью более шести тысяч квадратных метров.

Рабочие проложили новые удобные пешеходные дорожки из прочного материала, который выдерживает разные погодные условия. В сквере появился свежий газон, цветочные клумбы и новые кустарники. Также установили современные лавочки, урны и информационные стенды.

Сквер стал уютным и безопасным местом для отдыха. Проект реализовали по муниципальной программе создания комфортной городской среды. При его разработке учитывали интересы всех жителей — от семей с детьми до пожилых людей.

Обновленный сквер уже стал популярным местом отдыха в центральной части Солнечногорска. Он делает район более привлекательным, способствует активному отдыху и улучшает качество городской среды.