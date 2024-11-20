Благоустройство сквера Защитников Москвы в Лобне начнется в 2025 году

В Лобне собрали предложения от жителей по благоустройству сквера Защитников Москвы. Работы начнутся в 2025 году.

С материалами горожане могли ознакомиться на официальном сайте муниципалитета, а также в печатном варианте — в вестибюле здания администрации. Жители предложили увеличить количество игровых элементов на детской площадке, перенести амфитеатр к пруду, чтобы было удобнее кормить уток, заменить зону стритбола на комплекс с тренажерами, сократить количество военных объектов и переименовать территорию в парк Победы.

«Все замечания мы рассмотрели. Обязательно их учтем, обсудим с проектировщиком. В целом, люди отмечают, что проект отличный, и ждут его скорейшей реализации», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

Благоустройство сквера начнется в 2025 году.

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