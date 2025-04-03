Благоустройство сквера вдоль Пролетарского проспекта началось в Щелкове

Территория общественного пространства вдоль Пролетарского проспекта вблизи дома № 11 полностью преобразится. Все работы планируется завершить в августе текущего года.

В рамках благоустройства в сквере обустроят велодорожки, пандусы и лестницы рядом с магазином, заменят плиточное покрытие и опоры уличного освещения. На территории установят малые архитектурные формы: скамейки, урны, кресла, качели и павильоны, посадят деревья и кустарники, обустроят газон и установят камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Обновленное пространство порадует горожан и гостей округа. «Уверен, что в этом сквере с удовольствием будут проводить время жители всех возрастов», — отметил глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в программу благоустройства на 2025 год вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие пространства в городах региона.