Благоустройство сквера у молодежного центра завершили в Коломне

Общественное пространство возле молодежного центра «Горизонт» преобразилось благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Выбор в пользу этой территории сделали жители городского округа во время всероссийского голосования.

В сквере обустроили новые пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы, скамейки и качели с навесом, системы видеонаблюдения и уличного освещения. Также на территории появились фотозоны и места для отдыха.

В обновленном сквере также провели озеленение — посадили многолетние растения, 26 кленов и 11 яблонь Недзвецкого, которые весной будут усыпаны яркими малиновыми цветами, создали живую изгородь из кизильника и горной сосны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе благоустроят 135 объектов: 15 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок. Работы проходят в том числе по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».