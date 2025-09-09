Благоустройство сквера начали в микрорайоне Белая Дача в Котельниках

Работы по созданию современного и безопасного общественного пространства стартовали на территории сквера, расположенного между зданиями дошкольных учреждений «Детство». Благоустройство проведут на площади 0,27 гектара.

В настоящее время специалисты активно ведут демонтажные и земляные работы. Комплекс мероприятий по благоустройству сквера включает замену покрытия пешеходных дорожек, установку современных малых архитектурных форм — лавочек, качелей и урн, камер видеонаблюдения, модернизацию наружного освещения, обустройство газонов, посадку новых деревьев и кустарников.

После благоустройства территории в Котельниках появится еще одно комфортные место отдыха для жителей всех возрастов — от детей до старшего поколения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.