Благоустройство сквера начали в Клубном переулке в Балашихе

В микрорайоне Купавна стартовали работы по созданию нового сквера в Клубном переулке вокруг Мемориала Великой Отечественной войны. Новая общественная территория площадью 0,5 гектара станет комфортным и безопасным пространством для прогулок и отдыха жителей района.

В рамках благоустройства планируется обустроить пешеходную дорожку, которая пройдет вдоль Школьного проезда и улицы Победы. Кроме того, рабочие заменят плиточное покрытие, проложат новые дорожно-тропиночные сети, установят лавочки и урны. Особое внимание уделят озеленению прилегающей территории, что придаст скверу ухоженный и приятный вид. Все работы планируется завершить до конца текущего года.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на улучшение качества городской инфраструктуры и создание удобных общественных пространств.

Кроме того, в этом году в Балашихе запланировано благоустроить 14 дворовых территорий. На этих объектах обновят газоны, оборудуют парковочные места и дополнительные пешеходные дорожки, а также установят современные спортивные и игровые элементы для активного отдыха жителей разных возрастов.