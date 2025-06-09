Благоустройство сквера на улице Крупешина в Балашихе завершат к сентябрю

В Балашихе активно преображается сквер на улице Крупешина, рядом с домом № 3, в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Этот проект направлен на повышение качества жизни местных жителей и создание уютного общественного пространства, которое станет точкой притяжения для отдыха и прогулок.

На территории площадью 1,5 гектара запланированы масштабные изменения. Дорожно-тропиночную сеть обновят и продлят до входа в парк «Заречная», чтобы обеспечить удобный доступ для горожан. Появятся новые зоны отдыха, современное освещение и парковочные места, которые сделают сквер более функциональным и комфортным. Особое внимание уделят озеленению: новый газон и клумбы добавят свежести и красоты пространству.

Работы уже начались. Территория огорожена, строители приступили к демонтажу старых тропинок и снятию верхнего слоя грунта для подготовки нового газона. Геодезисты провели разметку, определив границы будущих дорожек и клумб в соответствии с проектом. Также стартовала санитарная вырубка, которая позволит освободить место для новых насаждений и элементов благоустройства.

Проект обещает стать важным шагом в развитии городской инфраструктуры Балашихи. Завершение работ запланировано на сентябрь 2025 года, и уже скоро жители смогут наслаждаться обновленным сквером, где будет приятно проводить время всей семьей.